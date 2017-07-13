Адвокат фигурантов по делу об убийстве политика Бориса Немцова намерен обжаловать обвинительный приговор, ранее обвиняемые получили от 11 до 20 лет заключения.

«Обязательно будем (обжаловать), это просто сумасшествие какое-то», — сказал Заурбек Садаханов, передает «Интерфакс».

Садаханов также отметил, что защита намерена обратиться для обжалования в Страсбургский суд.

Адвокаты семьи Немцова, в свою очередь, заявили, что организаторы и заказчики должны получить большие сроки наказания.

Ранее сообщалось, что Московский окружной военный суд приговорил убийцу Немцова Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы.