Защита обжалует приговор по делу об убийстве Немцова
Адвокат фигурантов по делу об убийстве политика Бориса Немцова намерен обжаловать обвинительный приговор, ранее обвиняемые получили от 11 до 20 лет заключения.
«Обязательно будем (обжаловать), это просто сумасшествие какое-то», — сказал Заурбек Садаханов, передает «Интерфакс».
Садаханов также отметил, что защита намерена обратиться для обжалования в Страсбургский суд.
Адвокаты семьи Немцова, в свою очередь, заявили, что организаторы и заказчики должны получить большие сроки наказания.
Ранее сообщалось, что Московский окружной военный суд приговорил убийцу Немцова Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы.