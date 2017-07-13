Более 52,5 млн единиц транспорта передвигаются ежедневно по дорогам России. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Горовой отметил, что сами дороги такой интенсивности движения уже не соответствуют. Он призвал органы власти принять «адекватные меры». Замминистра отметил, что подобную динамику роста не могли прогнозировать даже десять лет назад.

Ранее сообщалось, что в органах ГИБДД зарегистрировано более 44 млн легковых машин, порядка 6 млн грузовых авто, 890 тыс. автобусов, 2,2 млн единиц мототранспорта и 3 млн прицепов и полуприцепов.