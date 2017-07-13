Столичные следователи проводят проверку по факту гибели двух человек во время пожара в центре Москвы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по столице.

Инцидент произошел в среду, 12 июля, в квартире одного из жилых домов по Малому Афанасьевскому переулку. После ликвидации возгорания спасатели нашли тела мужчины и женщины со следами ожогов на теле. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

Проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, сообщает РИАМО.