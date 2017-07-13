Московский окружной военный суд приговорил убийцу Немцова Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы, пишет «Интерфакс».

«Назначить Дадаеву окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы», — говорится в приговоре.

Ранее ТАСС сообщил, что суд отклонил ходатайство о роспуске присяжных по данному делу.

Вчера гособвинение потребовало назначить Дадаеву, который был признан коллегией присяжных виновным в убийстве политика Бориса Немцова, наказание в виде пожизненного заключения.

Подозреваемыми по данному делу были также Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Их обвинение просило приговорить к наказанию от 17 до 23 лет лишения свободы.

Предполагаемым заказчиком убийства Немцова считается Руслан Мухудинов, он находится в международном розыске.

27 февраля 2015 года Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту.