Необходимо обеспечить устойчивость банковской сферы и снижение инфляции в России, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам и гостям Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба Кремля.

«Важно обеспечить устойчивость банковской сферы, добиваться последовательного снижения инфляции, надежно защищать права потребителей», — цитирует Путина RNS. По словам президента, это открывает новые возможности для предпринимательской и инвестиционной активности.

Благополучие миллионов россиян, а также стабильность и рост национальной экономики во многом зависят от эффективной финансовой и денежно-кредитной политики, подчеркнул Путин.

По словам российского президента, необходимо внедрять передовые технологии, которые отвечают мировым стандартам и позволят повысить конкурентоспособность финансового сектора страны и «доступность его услуг для населения и бизнеса».

Ранее, на церемонии открытия выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге Владимир Путин заявил, что в широком внедрении передовых, в том числе цифровых, технологий он видит мощный ресурс для развития России.