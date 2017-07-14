В субботу стартует 26-й розыгрыш чемпионата России по футболу, который в 17-й раз пройдет под эгидой Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В мае 2017 года впервые за 15 лет золото взял московский «Спартак» — оно стало для красно-белых десятым в постсоветской истории клуба. Эксперты считают, что в новом сезоне подопечным Массимо Карреры будет куда сложнее повторить этот успех.

Судя по трансферной политике, фаворитом предстоящего чемпионата станет «Зенит», заявил «Известиям» бывший тренер казанского «Рубина» Дмитрий Кузнецов.

— Его явным конкурентом пока представляется «Спартак», — считает он. — Нельзя сбрасывать со счетов ЦСКА и «Локомотив», но в отношении них имеются нюансы — в первую очередь кадровые, из-за которых эти клубы нельзя категорично приписывать к группе команд, претендующих на золото. Возможно, что-то покажет «Краснодар», хотя в прошлом сезоне он меня не так впечатлил, как прежде.

Петербургский «Зенит» провалил два предыдущих сезона, заняв третье место. Таким образом, имея самый крупный бюджет в РФПЛ, сине-бело-голубые оказались за бортом Лиги чемпионов. Акционеры отреагировали на это жесткими организационными решениями, сменив руководство клуба. Президентом «Зенита» стал Сергей Фурсенко, уже занимавший этот пост в 2006–2008 годах и сыгравший значительную роль в главных успехах в истории команды — золоте чемпионата России (2007) и победах в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы 2008 года. Главным тренером питерцев был назначен знаменитый итальянец Роберто Манчини.

Сине-бело-голубые провели агрессивную трансферную кампанию, подписав контракты с футболистами сборной России Дмитрием Полозом и Александром Ерохиным. Также состав команды пополнили аргентинцы Себастьян Дриусси и Леандро Паредес, эквадорец Кристиан Нобоа и молодые российские игроки Денис Терентьев и Далер Кузяев.

— В какой футбол будет играть Манчини, сейчас сказать трудно, — отметил Дмитрий Кузнецов. — Предсезонку брать за основу нельзя — это только подготовительный период, поэтому по контрольным матчам нет смысла оценивать игровые перспективы. Команда еще не в оптимальной физической форме, она только привыкает к требованиям тренерского штаба по части тактики. Обычно только в последних контрольных матчах на заключительном сборе можно более-менее понять, в каком составе будет играть команда. Но «Зенит» значительно обновился — новички появляются даже в ходе последнего сбора. Поэтому у Манчини просто не было возможности до старта сезона окончательно сформировать основной состав и поставить игру. Думаю, нам понадобится 3–4 тура в наступающем сезоне, чтобы понять, какой футбол ставит «Зениту» итальянский специалист. Могут быть разные сочетания, тем более сейчас, когда в обойме есть почти 20 игроков.

«Спартак» в нынешний трансферный период пока ведет себя гораздо скромнее, ограничившись покупкой сербского правого защитника Марко Петковича.

— С этим составом «Спартак» стал чемпионом, поэтому силы имеющихся футболистов должно хватить, чтобы побороться за второе подряд золото внутреннего первенства, — полагает Дмитрий Кузнецов. — Но для успешного выступления в Лиге чемпионов отдельные позиции необходимо усилить. Тут уже Каррере решать, как действовать. Но в целом красно-белые по-прежнему конкурентоспособны. Они почувствовали вкус побед, стабилизировали состав и являются однозначными претендентами на чемпионство.

По его мнению, ЦСКА вновь будет претендовать на медали, а при удачном стечении обстоятельств — на чемпионство.

— Насколько я понимаю, ЦСКА не планирует значительно усиливаться этим летом, — отметил Дмитрий Кузнецов. — Максимум 1–2 приобретения. Думаю, в связи с закончившимся год назад строительством стадиона им придется какое-то время ужимать бюджет, довольствуясь тем, что у них есть на данный момент, и подтягивая своих воспитанников вроде отлично проявившего себя в прошлом сезоне Федора Чалова. Я никогда не сбрасываю со счетов ЦСКА, потому что у них есть и опытные футболисты, поигравшие на самом высоком уровне, и хорошая молодежь, прогрессирующая от игры к игре. Надо смотреть, как они стартуют, будут ли форсировать подготовку под летние матчи квалификации Лиги чемпионов, в групповой турнир которой им надо попадать, поскольку это закроет значительную часть бюджета.

Не менее интригующей будет и борьба внизу турнирной таблицы. По итогам прошлого сезона премьер-лига пополнилась не только вернувшимся московским «Динамо» и добывшим вторую прямую путевку в элиту «Тосно», но и хабаровским СКА, отправившим по итогам переходных матчей в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) крепкий «Оренбург».

— Мы не раз видели, как дебютанты «на свежачка» показывают хороший футбол на старте, играют с максимальной самоотдачей и застают врасплох фаворитов, что позволяет набрать очки и сделать заявку на сохранение прописки в элите, — поделился с «Известиями» экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков. — При этом потом соперники их разбирают и уже не дают столь вольно себя чувствовать. Так что «Тосно» и «СКА-Хабаровску» будет очень тяжело. Так же как и «Анжи», который имеет невысокий класс исполнителей и практически не усилился в межсезонье.

В первом туре «СКА-Хабаровск» примет на своем поле «Зенит», «Тосно» встретится дома с «Уфой», «Анжи» у себя в Махачкале сыграет с ЦСКА. «Спартак» стартует в национальном первенстве матчем с «Динамо» на «Арене Химки».

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