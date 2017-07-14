Росстат зафиксировал максимальное увеличение стоимости минимального набора продуктов с начала года. К концу июня цена продуктовой корзины выросла почти на 15%. В первом летнем месяце в среднем по стране набор из 33 продуктов стоил уже 4233,2 рубля, увеличившись по отношению к майским показателям на 5%. Федеральная служба государственной статистики подчеркивает, что в июне ускоренными темпами росли цены на плодоовощную продукцию. В Минэкономразвития объясняют происходящее тем, что прошлогодние запасы овощей уже исчерпаны, а ранние поставки из южных регионов и стран СНГ существенно сократились из-за плохой погоды. Восполнять их пришлось за счет более дорогого импорта.

В минимальном наборе продуктов питания Росстат учитывает 33 наименования. Например, разные виды мяса — баранину, свинину, говядину, а также курицу и рыбу. Также в него входят молочные продукты, овощи и фрукты, яйца, хлеб, крупы, вермишель, подсолнечное и сливочное масло, чай, сладости, сахар и соль. При расчетах служба статистики использует средние цены на продукцию с учетом объемов потребления товаров.

По данным Росстата, в конце июня стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России составила 4233 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,9%. С начала года продуктовая корзина выросла в цене на 14,7%.

В июне ускоренными темпами увеличивалась стоимость плодоовощной продукции. Согласно информации Росстата, белокочанная капуста стала дороже в 1,5 раза, а яблоки, апельсины, свекла, картофель и морковь подорожали на 15,9–22,4%. Вместе с тем наблюдалось и удешевление отдельных видов овощей и фруктов. Например, цены на огурцы и помидоры снизились на 25,4 и 22,8% соответственно, а чеснок подешевел на 3,8%.

В стоимостном выражении плодоовощная продукция в июне составила 26% продуктовой корзины, следует из материалов Росстата. При этом все наблюдаемые виды крупяных изделий стали дешевле на 0,4–4,1%. Также зафиксировано снижение цен на 0,1–0,5% на свинину (кроме бескостного мяса), говяжью печень, мясо птицы, мясные консервы, питьевое молоко, маргарин, сычужные сыры, макаронные изделия из муки высшего сорта, муку, пряники и шоколадные конфеты.

В обзоре Минэкономразвития «Инфляционная картина в июне» сказано, что инфляция в первом месяце лета ускорилась до 4,4% в годовом выражении, превысив ожидания как ведомства, так и экспертов. Определяющим фактором «разгона» инфляции, по данным министерства, стала динамика цен на плодоовощную продукцию — по сравнению с предыдущими месяцами рост ее стоимости ускорился до 11,6% в июне с 2% в мае.

Необычный для сезона рост цен был зафиксирован уже в апреле. Так, с апреля по июнь картофель подорожал на 91,9%, а овощи из «борщевого набора» — на 67,2%, указано в обзоре Минэкономразвития. Это было обусловлено несколькими факторами: во-первых, исчерпанием прошлогодних запасов продукции, а во-вторых, снижением объемов поставок ранних овощей из южных регионов и стран СНГ из-за плохих погодных условий. Восполнять их пришлось более дорогим импортом из стран дальнего зарубежья. Например, в апреле объем импортного картофеля вырос в два раза по сравнению с апрелем 2016 года, а овощей из «борщевого набора» — на 19,5%. При этом цены импортного картофеля в апреле более чем на 60% превышали цены сельхозпроизводителей, овощей — в два раза.

Первый урожай в стране уже собирают в южных регионах, однако общий сбор начнется в августе-сентябре, отметил в беседе с «Известиями» исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. Природные аномалии 2017 года «убивают растущий урожай», подчеркнул он. По прогнозу Минсельхоза, в 2017 году ожидается снижение общего объема урожая на 15–20%, что обусловлено климатическими особенностями нынешнего сезона.

Также эксперт обратил внимание на то, что на рынке сегодня наблюдается существенная разница между оптовыми ценами поставщиков и розничными в магазинах. Например, картофель у производителей с января по май увеличился в цене с 11 до 17 рублей, тогда как его розничная стоимость выросла с 21 до почти 41 рубля.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что в текущем году сезонный рост цен на картофель, капусту, лук, морковь значительно выше обычного – до 190%. Однако подобные резкие сезонные ценовые колебания, по данным министерства, происходят не впервые. Например, в первом полугодии 2007-го года капуста выросла в цене на 183%, 2001-го - на 160%, 2012-го - на 120%.

В Минсельхозе не ответили на запрос «Известий».