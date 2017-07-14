В стартующем сезоне Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) шесть из 18 команд будут тренировать иностранные специалисты. Это итальянцы Роберто Манчини («Зенит») и Массимо Каррера («Спартак»), белорусы Виктор Гончаренко (ЦСКА) и Леонид Кучук («Ростов»), украинец Юрий Калитвинцев («Динамо») и уроженец Черногории Миодраг Божович («Арсенал»).

В интервью «Известиям» бывший наставник сборной России, глава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович прокомментировал тренерские перестановки в клубах РФПЛ и ФНЛ, а также отметил, что Российский футбольный союз (РФС) поторопился с отменой налога на зарубежных специалистов (с 2013 по 2015 годы клубы РФПЛ, приглашающие на пост главного тренера иностранцев, облагались налогом в размере пяти млн рублей).

— Я недоволен тем, что в РФПЛ вновь вернулись Миодраг Божович и Леонид Кучук. Эти люди уже работали в чемпионате России, но ничего существенного здесь не добились. Тем не менее, наши клубы второго эшелона по-прежнему делают ставку на них, а не на сильных российских тренеров, которые уже долго сидят без работы. Я говорю об Андрее Кобелеве, Сергее Ташуеве, Андрее Канчельскисе... Многие наши тренеры - например, Сергей Павлов и Александр Бородюк - уезжают работать в СНГ, так как здесь они никому не интересны. Они могли бы решать футбольные задачи, но для многих клубов это - не основной фактор.

— Как-то можно решить эту проблему?

— Мне кажется, что в РФС поспешили с отменой налога на иностранных тренеров. Объясню, почему. Если «Зенит» приглашает иностранного качественного тренера, зарплата которого измеряется в миллионах евро, то пять миллионов рублей для них - несущественная сумма. Этот налог бы их не остановил, так как они берут состоявшегося специалиста для решения конкретных задач. Однако этот налог ставил определенный барьер для менее состоятельных клубов, приглашающих тренеров, которые ничего из себя не представляют. Когда был налог, количество иностранных тренеров резко сократилось. А сейчас даже клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) привлекают к работе иностранцев.

— Вы говорите о тренере «Оренбурга» Темури Кецбая?

— Да, и мне непонятно, по какому принципу действует руководство этой команды. Чем Кецбая сильнее того же Роберта Евдокимова — молодого и перспективного отечественного специалиста? Он очень продуктивно работал в этой команде пять лет, но был заменен на человека, который добивался успеха только в чемпионате Кипра.

— А что скажете про других иностранных тренеров в РФПЛ - Массимо Каррере, Викторе Гончаренко и Андрее Калитвинцеве?

— Каррера, как игрок, всегда был личностью и очень долго работал с выдающимся тренером Антонио Конте. С ним «Спартак» угадал. Под руководством Гончаренко все команды также заметно прибавляют. В «Кубани», «Урале» и «Уфе» он добивался отличных результатов. Поэтому его приглашение в топ-клуб было дело времени. Я доволен, что такой тренер есть в РФПЛ. А вот по Калитвинцеву пока рано делать выводы. Безусловно, это квалифицированный специалист, но надо дождаться результатов, которые покажет «Динамо» в высшем дивизионе под его руководством.

— Как вам прогресс наших молодых тренеров — Сергея Семака и Алексея Поддубского?

— Семак отлично отработал вторую часть сезона-2016/17 с «Уфой». Радует, что ему наконец-то доверили самостоятельную работу. Он уже давно созрел для того, чтобы возглавить клуб РФПЛ. Думаю, что и в сезоне-2017/18 «Уфа» займет место в первой десятке. Радует, что к тренерской работе вернулись Игорь Колыванов и Сергей Юран. Оба специалиста, правда, будут работать в ПФЛ, но это уже неплохо. Тренеру нельзя долго находиться без работы. Под руководством Поддубского заметно прогрессирует СКА. Желаю хабаровскому клубу удачи и как можно дольше задержаться в РФПЛ.

— На ваш взгляд, у СКА и «Тосно» есть реальные шансы сохранить прописку в высшем дивизионе?

— Им будет сложно. Небольшой перерыв между сезонами не позволяет командам ФНЛ перестроиться под РФПЛ. Все будет зависеть от трансферной политики, укрепления состава опытными игроками. Будет сложно. Разница между ФНЛ и РФПЛ достаточно большая, соперники будут на несколько уровней выше.

— «Рубин» с возвращением Курбана Бердыева будет бороться за медали?

— Он уже неоднократно проявлял свой тренерский талант. Когда он принял «Ростов», они играли в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ, а уже год спустя команда заняла второе место и великолепно выступала в Еврокубках. В «Рубине» Бердыеву всё хорошо знакомо. К тому же, с ним из «Ростова» пришла группа сильных футболистов. Я думаю, казанцы смогут составить достойную конкуренцию, как минимум, в борьбе за еврокубковую зону.

— Кто станет фаворитом в борьбе за золото?

— Мне кажется, что фаворитом будет «Зенит». Но «Спартак» и ЦСКА обязательно навяжут петербургскому клубу достойную борьбу. Нас ждет интересный чемпионат.

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