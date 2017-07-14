Президент США Дональд Трамп прибыл в Париж с двухдневным визитом по случаю Дня Бастилии. Он стал единственным мировым лидером, кого французский президент Эммануэль Макрон удостоил приглашения на национальный праздник. Оказанная главе Белого дома честь обещает сыграть неплохую службу и самому лидеру Пятой республики. Общение хозяев Елисейского дворца и Овального кабинета поможет поднять значимость Франции на международной арене. Таким образом Париж обозначает: теперь он, а не Берлин будет играть роль первой скрипки в отношениях двух сторон Атлантики.

Многие европейские лидеры считали Дональда Трампа не самым приемлемым для Европы главой Белого дома еще во время его предвыборной кампании. Американский лидер заявлял об устарелости НАТО, курсе на протекционизм. После выхода США из Парижского соглашения по климату озабоченная этой проблемой большая часть Европы решила, что отныне они с президентом США — по разные стороны баррикад.

Громче всех об этом заявляла Германия — еще недавно главный союзник США по другую сторону Атлантики. По итогам майских саммитов НАТО и «семерки», где Дональд Трамп впервые встретился с большинством европейских лидеров, немецкий канцлер Ангела Меркель призвала европейцев учиться полагаться отныне лишь на свои силы. А в предвыборной программе консервативной партии Меркель Вашингтон был впервые обозначен в качестве «партнера» Берлина, а не «друга», как раньше .

Во Франции же предпочли не дистанцироваться от Дональда Трампа.

— Иногда Трамп принимает решения, которые нам не нравятся, как по климату, например. И у нас есть два пути. Мы можем сказать: «Мы с тобой больше не разговариваем» или же: «Мы можем протянуть руку и вернуть тебя обратно в наш круг». Президент Макрон символически протягивает Трампу руку , — заявил официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер, сообщая о приглашении главе Белого дома приехать в Париж на парад по случаю Дня Бастилии.

Формально приглашение Трампа во Францию связано со столетней годовщиной вступления США в Первую мировую войну. Военный парад, по мысли Парижа, станет отличным фоном для демонстрации французской военной мощи и для обсуждения вопросов безопасности и борьбы с терроризмом. А именно эти темы, согласно информации из Белого дома, станут главными в повестке встречи двух лидеров.

— Президент Макрон любит разного рода символы. В столетнюю годовщину вступления американцев в Первую мировую войну он приглашает не лично Трампа, а Трампа — президента Соединенных Штатов. И использует историю для политического послания, как, кстати, было и в случае с приемом в Версале Владимира Путина (он побывал на открытии выставки, посвященной 300-летию приезда во Францию Петра I. — «Известия»): как Россия процветала во времена дружбы с Западом, так и США в период активной вовлеченности в европейские дела . Макрон таким образом намекает, что Трампу стоит последовать примеру Вудро Вильсона (28-й президент США. — «Известия») , — сказал «Известиям» старший советник французского L'Institut Montaigne Доминик Муази.

По мнению экспертов, нынешний глава Пятой республики хочет закрепить за страной статус ключевого игрока на международной арене и вывести Париж на первое место в диалоге Европы с США после «самоотвода» Берлина.

— Здесь, безусловно, присутствует европейский подтекст, он хочет вновь утвердить Францию в качестве важного международного игрока, а себя лично — в качестве французского лидера, умеющего вести дела с самыми влиятельными политиками. Олланд (предыдущий президент Франции) этого не смог, а Макрон полон решимости не оплошать, — сказал «Известиям» эксперт по Франции из Университета Ноттингема Пол Смит, добавив, что и прием в Версале Владимира Путина служил той же цели — подчеркнуть величие Франции.

Стремление Макрона повысить статус Франции встречает одобрение французов. Приглашение Трампа в Париж одобряют, согласно опросу Elabe, 56% французов. Не исключено, что продолжение такой политики позволит остановить падение рейтинга Эммануэля Макрона (56% 11 июля против 66% в середине мая).