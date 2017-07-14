«Демократический фронт» (ДФ), объединяющий главные оппозиционные силы Черногории, намерен выступить инициатором массовых акций протеста. Для организации демонстраций он предложит объединиться всем представителям оппозиции и неправительственным организациям (НПО). Массовые выступления должны привести к досрочным парламентским выборам, считает лидер ДФ Милан Кнежевич. По его словам, одной из основных причин недовольства политикой официальных властей стала их русофобская и пронатовская позиция.

В ДФ считают, что досрочные выборы — единственный выход из глубокого кризиса, в котором находится страна. А при сотрудничестве всех оппозиционных сил и представителей различных НПО на улицы Подгорицы могут выйти около 10 тыс. человек (в столице проживает более 150 тыс.). В беседе с «Известиями» лидер движения Милан Кнежевич отметил, что в начале сентября ДФ выступит с инициативой о проведении массовых протестов, цель которых — добиться назначения досрочных парламентских выборов в 2018 году совместно с президентскими.

— Черногория из-за репрессивной политики правящего режима находится на грани гражданской войны . В стране углубляются социальные и экономические проблемы. Правящая элита пытается всячески препятствовать деятельности оппозиции, выступающей за аннулирование антироссийских санкций, отмену признания независимости Косово и проведение референдума о дальнейшем пребывании Черногории в НАТО , — рассказал «Известиям» Милан Кнежевич.

В «Движении за нейтралитет Черногории» (одна из главных НПО страны, выступающая против членства страны в НАТО) поддержали инициативу.

— Политическая оппозиция сейчас бойкотирует работу парламента по веским причинам. Ведь итоги последних выборов сфабрикованы. Правящая партия, надеясь обеспечить себе первое место на выборах, а также оправдать вступление страны в НАТО, заявила о причастности оппозиции к госперевороту во время выборов, — пояснил «Известиям» лидер организации Стефан Джукич.

Лидеров ДФ Милана Кнежевича и Андрия Мандича обвиняют в том, что с помощью России они якобы планировали государственный переворот в день парламентских выборов 16 октября прошлого года . Судебный процесс над двумя представителями оппозиционного движения создает дополнительную напряженность в стране. Первые судебные заседания должны состояться 19–21 июля.

Правящая Демократическая партия социалистов во главе с Мило Джукановичем (фактически руководит Черногорией с 1991 года) оставляет без внимания требования не только оппозиции, но и простых граждан. Так, правительство не ответило на призыв большинства населения (что подтверждали многочисленные социологические исследования) провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО (вступила в этом году). Несмотря на позицию большинства черногорцев, Подгорица присоединилась в 2014 году к антироссийским санкциям, подорвав собственную экономику, во многом зависящую от российских инвестиций.

— В Черногории искусственно насаждаются сербофобия и русофобия, которые не поддерживает большинство граждан страны. Против этого выступают и лидеры ДФ, — рассказал «Известиям» директор Балканского центра международного сотрудничества Виктор Колбановский.

По мнению эксперта, создание внутренних врагов — способ выживания правящей черногорской элиты, в результате чего градус напряжения в стране постоянно растет, что чревато углублением кризиса в стране.