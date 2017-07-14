Рособрнадзор и Общественная палата (ОП) РФ почти синхронно, с разницей в неделю, начали сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ. ОП принимает обращения в течение июля, чтобы в конце месяца представить подготовленное экспертами заключение. А Рособрнадзор закончит прием 11 августа, чтобы объявить о возможных корректировках до 1 сентября. «Известия» выяснили, что изменения могут коснуться самой процедуры — экзаменационные материалы станут печатать в пунктах проведения ЕГЭ, также будут уточнены формулировки заданий по русскому, литературе, химии, информатике. И если профильные ведомства прислушаются к мнению педагогов и родителей, ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году.

Зампред комиссии по развитию образования и науки ОП РФ Людмила Дудова сказала, что о серьезной реформе речь не идет.

— Работа по совершенствованию экзамена ведется на протяжении всего его существования, — сообщила она «Известиям». — Но первые предложения уже поступают на наш сайт. Особенно важно услышать мнения выпускников, тех, кто уже прошел ЕГЭ. Я не знаю, какие предложения они внесут. Но прогнозирую, что это будут замечания в основном по процедурной части.

Из жалоб, что уже поступили в ОП, можно выделить нарушения порядка проведения ЕГЭ, отказы в выдаче дополнительных бланков, неисправность аппаратуры.

— Отказ в выдаче бланков — традиционная проблема, связанная с нерасторопностью местных властей в распечатке документов, — пояснила Людмила Дудова. — Никаких нормативов по ограничению количества бланков нет.

А аппаратура особенно часто подводит в больших городах, где на ней распечатывается огромный массив бумаги. Властям нужно заранее иметь статью расходов на ремонт техники.

В пресс-службе Рособрнадзора «Известиям» также сообщили, что в этом году радикальных изменений не будет.

— Основные были сделаны в предыдущие годы, — пояснили там. — Сейчас идет незначительная корректировка процедуры и содержания экзаменационных материалов.

Ближайшие изменения, которые произойдут уже в 2018 году, — переход на повсеместную печать экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (в этом году таких мест было около 50%), а также корректировка критериев и уточнение формулировок заданий по русскому языку, литературе, химии и информатике. В 2022 году будет введен обязательный для получения школьного аттестата ЕГЭ по иностранным языкам. Обсуждается и введение ЕГЭ по истории, но окончательное решение не принято.

Член Общественной палаты РФ прошлого созыва, экс-зампред комиссии по русскому языку и литературе Роман Дощинский сказал «Известиям», что «к обязательному экзамену по иностранному языку страна не готова». Того же мнения придерживается и нынешний зампред комиссии по развитию образования ОП РФ Людмила Дудова.

Роман Дощинский рассказал, что внутри экспертного сообщества обсуждается система «распределенной» сдачи нескольких экзаменов, чтобы сдавать все ЕГЭ в течение не нескольких дней, а нескольких месяцев, по мере готовности. А Людмила Дудова отметила, что подобный опыт уже есть в ряде регионов.

Эксперты также призвали превратить центры контроля качества ЕГЭ в каждом регионе в независимые (от школ) центры приема ЕГЭ.

— Похожий опыт есть в Китае, — отметила Людмила Дудова. — Но его внедрение требует серьезного финансирования.

«Учитель года России — 2009», физик Вадим Муранов считает, что декоративными изменениями ЕГЭ не улучшить, а на радикальные Министерство образования не пойдет. Прежде всего, по его словам, нужно развести экзамены для аттестата в школе и для поступления в вуз.

— Сегодня получается, что все школьники по умолчанию абитуриенты. Это не так. Экзамен в вуз должен быть другим — сложнее, целенаправленнее. В вузы должны поступать те, кому это действительно нужно, — отметил он.

В пресс-службе Минобрнауки «Известиям» сообщили, что глава ведомства Ольга Васильева неоднократно подчеркивала: кардинальных изменений ЕГЭ в ближайшее время не предвидится, но «будет отшлифовываться то, что уже есть — в частности, сокращение тестовой части».

По словам председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольги Летковой, родители давно борются с тестовой частью. И министерство даже пошло на компромисс, добавив задания по русскому языку.

— Но вместо того чтобы заменить тест сочинением, дети сейчас пишут сочинение, потом изложение, а потом еще и тест, — отметила Ольга Леткова.

А представители профсоюза «Учитель» рассказали «Известиям», что проблемы с ЕГЭ есть не только у школьников. Поскольку за вознаграждение труда учителей и технических специалистов, организующих экзамен, отвечают регионы, в трети субъектов РФ такая работа не оплачивается вовсе, а размер оплаты при ее наличии варьируется от 40 рублей в день в Алтайском крае и до 300–400 рублей в час в Москве.

В Минобрнауки знают о проблеме, но пока не могут ее решить. Зарплата педагога привязана к средней по региону, а поскольку нет равенства среди субъектов, это отражается и на выплатах.