В Москве 14 июля пройдет Суперкубок России по футболу, за который сразятся действующий чемпион страны «Спартак» и обладатель Кубка России «Локомотив». В составе «железнодорожников» против красно-белых выйдет один из ключевых футболистов команды Юрия Семина прошлого сезона — бразильский нападающий Ари, четыре года отыгравший в «Спартаке». После того как 31-летний форвард покинул «Спартак», он провел три сезона в «Краснодаре», а в начале 2016 года перешел на правах аренды в «Локомотив». В составе красно-зеленых нападающий отлично проявил себя, забив шесть голов в 12 матчах, и руководство клуба приняло решение продлить аренду футболиста еще на один сезон. В преддверии матча за Суперкубок России Ари дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал об ожиданиях от встречи со своим бывшим клубом, отношениях с болельщиками «Спартака», своих целях на новый сезон и желании сыграть за национальную сборную России.

Стадион15 Стадион «Лужники» в Москве. Здесь пройдут матч-открытие, три игры группового этапа, один из полуфиналов и финал чемпионата мира Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович стадион10 Стадион «Открытие Арена» в Москве. Здесь пройдут игры Кубка конфедераций в 2017 году, а также групповые матчи и одна из игр 1/8 финала ЧМ-2018 Фото: РИА Новости/Антон Денисов стадион11 «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове. Самый дорогой, современный и инновационный стадион в России и один из таковых во всем мире. Оборудован раздвижной крышей и выкатным полем Фото: РИА Новости/Руслан Шамуков стадион12 Стадион «Казань Арена», на котором пройдут игры Кубка конфедераций в 2017 году, а также групповые матчи, одна из игр 1/8 финала и один из четвертьфиналов ЧМ-2018 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид стадион8 Стадион «Фишт» в Сочи. Был возведен к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Здесь пройдут игры Кубка конфедераций в 2017 году, а также групповые матчи и одна из игр 1/8 финала ЧМ-2018 Фото: ТАСС/Артур Лебедев стадион4 Строительство стадиона «Самара Арена». После чемпионата мира по футболу станет домашней ареной самарского клуба «Крылья Советов» Фото: РИА Новости/Александр Васильев стадион2 Стадион «Мордовия Арена». Здесь пройдут групповые матчи чемпионата мира по футболу Фото: РИА Новости/Максим Богодвид стадион3 Модель стадиона «Нижний Новгород». Для спортивного сооружения выбрано самое красивое место в городе, где сходятся реки Ока и Волга Фото: РИА Новости/Валерий Мельников стадион Модель стадиона «Ростов Арена». Во время проведения ЧМ он будет вмещать в себя до 45 тыс. зрителей. После этого он станет домашней ареной ФК «Ростов» Фото: РИА Новости/Константин Чалабов стадион7 Модель реконструируемого стадиона «Екатеринбург Арена» Фото: ТАСС/Донат Сорокин стадион5 Модель стадиона «Волгоград Арена», на котором пройдут групповые матчи чемпионата мира по футболу Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев стадион к Стадион «Калининград». На нем пройдут групповые матчи ЧМ-2018 Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Есть ли особый настрой на игру против «Спартака»?

— В первую очередь есть особый настрой на сам Суперкубок — это матч за трофей, а их я очень люблю завоевывать и дополнительно настраиваться на такие игры мне не нужно. Но, если быть откровенным, мне приятно забивать «Спартаку». Я знаю, что довольно часто отличаюсь против моей бывшей команды. Надеюсь, что смогу помочь «Локомотиву» и в этот раз и мы завоюем Суперкубок России.

— Но вы не раз признавались в любви к болельщикам красно-белых…

— С тех пор ничего не изменилось! Я провел несколько замечательных сезонов в «Спартаке», и болельщики команды всегда тепло меня поддерживали. Буду рад снова встретить их.

— В межсезонье ходило много разговоров по поводу вашего будущего, но в итоге вы остались в «Локомотиве». Почему выбрали именно этот вариант?

— Я провел в составе «железнодорожников» половину сезона, и мне всё очень понравилось: отношение тренера и руководства, атмосфера в коллективе, поддержка со стороны болельщиков. «Локомотив» проявил заинтересованность во мне, и я решил, что мне не нужно ничего менять и надо просто делать свое дело и получать удовольствие. Мне всё тут нравится, надеюсь остаться тут как можно дольше и помочь команде достичь самых высоких результатов.

— Какие цели вы ставите перед собой в предстоящем сезоне?

— Работать как можно больше и помогать команде. Я ставлю личные амбиции на второй план. Главное — это результаты клуба. Хочется, чтобы мы закончили чемпионат как можно выше в турнирной таблице и хорошо проявили себя в Лиге Европы. Безусловно, хочется забить как можно больше голов, ведь это моя основная работа, но, повторюсь, для меня это не главное.

— Недавно вновь появились разговоры о возможном получении вами российского гражданства. Какова ваша позиция в этом вопросе?

— Я провел много лет в России, прекрасно понимаю ваш язык и привык к жизни в вашей стране. Был бы рад возможности не просто получить российское гражданство, но и сыграть в составе национальной сборной России на чемпионате мира 2018 года. Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале.

— Западные журналисты часто говорят, что в нашей стране серьезные проблемы с расизмом. Вы сталкивались с его проявлением за время вашей жизни в России?

— Ни в спортивном, ни в бытовом плане никогда не испытывал никаких притеснений по расовому признаку. Я чувствую себя своим в России и могу сказать, что тут очень гостеприимные люди. К слову, мои партнеры по команде также никогда не сталкивались с расизмом в вашей стране. Думаю, это выдуманная проблема.

— Вы могли бы остаться жить в России после завершения карьеры?

— Конечно, я думал об этом и не исключаю этот вариант. Мне и моей семье хорошо тут, мы чувствуем себя очень комфортно. Единственное, что мне не нравится в Москве, — пробки. Если бы не они, всё было бы просто идеально!

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