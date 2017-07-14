Два полифенола (особые химические соединения) — куркумин и кверцетин, содержащиеся в разных продуктах, значительно усиливают положительное влияние на организм при совместном употреблении. Они снижают риск заболеваний, в том числе воспалительного характера, и защищают от воздействия токсинов. Это доказал эксперимент, проведенный в Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи. В связи с этим диетологи рекомендуют хотя бы три раза в неделю добавлять в пищу куркуму и есть ягоды, фрукты и овощи красного цвета.

Куркума (травянистое растение, из корня которого получают пряность) издавна широко применялась в восточной кухне и медицине. Она содержит активное вещество куркумин — полифенол, обладающий антиоксидантным действием. Кверцетин — полифенол сходного действия. Он содержится во многих продуктах, имеющих красную окраску. Кроме того, оба вещества используются в пищевой промышленности в качестве антиокислителей и красителей. В составе продуктов куркумин обозначается кодом Е100.

Ученых заинтересовало взаимодействие этих полифенолов. В ходе эксперимента подопытных крыс разделили на четыре группы. Пищевой рацион первой был стандартным. В корм второй добавляли куркумин. Третья получала кверцетин в той же дозировке. Четвертой давали куркумин и кверцетин в равных дозах.

— Мы оценивали воздействие куркумина и кверцетина на защитно-адаптационный потенциал организма, — рассказал «Известиям» один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории энзимологии питания Илья Аксенов. — В результате мы доказали их способность повышать антиоксидантную активность плазмы крови, усиливать экспрессию (функционирование) генов и активность ферментов метаболизма ксенобиотиков (выведение чужеродных токсических веществ), повышать стабильность клеточных мембран в печени.

Кроме того, ученые выявили синергию в действии куркумина и кверцетина — то есть установили, что эти вещества удачно дополняют друг друга.

— В частности, это касается активности ферментов антиоксидантной защиты, — отметил Илья Аксенов. — Одновременный прием куркумина и кверцетина способствует защите клеток от нежелательных окислительных процессов, которые происходят в организме.

По данным ученых, окислительное повреждение клетки — это биохимическая основа многих заболеваний, особенно воспалительных. При неблагоприятных внешних воздействиях или нарушении внутренних процессов в организме развивается так называемый окислительный стресс: происходит накопление активных форм кислорода, которые начинают повреждать макромолекулы клетки — белки, жиры, углеводы. В зависимости от того, что именно они атакуют, могут развиться различные патологии. Если повреждаются жиры, неотъемлемая часть клеточных мембран, то это может привести к разрушению клетки. Если белки — то нарушается функция ферментов. Если ДНК — то это приводит к перерождению клетки (например, в злокачественную).

— Вместе куркумин и кверцетин также усиливают механизм детоксикации ксенобиотиков, который есть у каждого человека, — пояснил «Известиям» заведующий лабораторией химии пищевых продуктов доктор биологических наук Владимир Бессонов. — Токсичные вещества всегда нас окружали и будут окружать. Они могут попасть в организм вместе с пищей — например, при копчении мяса образуется ксенобиотик бензапирен. Они содержатся в воздухе, особенно в пыли и выхлопных газах. Куркумин и кверцетин, которые содержатся в продуктах и которые можно дополнительно в них добавлять, помогают сохранить здоровье человека.

Той же точки зрения придерживается Илья Аксенов.

— Употребление куркумина и кверцетина может способствовать повышению устойчивости людей к заболеваниям, особенно неинфекционного характера, — сказал специалист. — Следующим этапом исследования будет изучение вопроса, какое влияние оказывает раздельное и совместное поступление полифенолов с рационом на развитие конкретных заболеваний.

Диетологи отмечают, что куркумин и кверцетин остаются в организме некоторое время. Поэтому вовсе не требуется посыпать ягоды куркумой, чтобы усилить их антиоксидантное действие. Достаточно принимать эти продукты в один и тот же день.

— В диетологии есть такое правило: чтобы вещество работало, его нужно принимать хотя бы три раза в неделю, — пояснила кандидат медицинских наук, кардиолог и диетолог Татьяна Залетова. — Желательно через день есть пищу с добавлением щепотки куркумы. Но если ежедневно класть ее в блюда, это тоже никак не навредит. Кроме того, надо есть продукты красного, даже багрового цвета, в которых много кверцетина. Это лук, яблоки, виноград, вишня, томаты, болгарский перец, садовые ягоды.

По мнению Татьяны Залетовой, добавление в рацион таких продуктов значительно обогатит его и поможет усилить сопротивляемость организма негативным факторам окружающей среды. Термическая обработка куркумину и кверцетину не вредит.