В России будет создана роботизированная система «Онкоробот» для помощи при хирургическом лечении рака предстательной железы. Специализированные медучреждения уже проявляют интерес к этой разработке. Первый опытный образец будет создан до конца 2018 года, его испытания продлятся еще около года.

Созданием «Онкоробота» занимаются специалисты Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). Система предназначена для брахитерапии (контактной лучевой терапии) рака предстательной железы. Как рассказал «Известиям» представитель ЦНИИ, первый опытный образец робота-хирурга появится в IV квартале 2018 года, а завершение испытаний запланировано на последний квартал 2019-го.

— Система управления позволит в режиме реального времени управлять движением хирургического инструмента (иглы-интрастаты) под контролем внутритканевой визуализации на базе УЗИ, — сообщил «Известиям» руководитель проекта «Онкоробот», заместитель директора ЦНИИ РТК по научной работе Николай Грязнов.

«Онкоробот» будет представлять собой манипулятор с шестью степенями подвижности, с устройством для управления движением иглы в мягких тканях пациента и ультразвуковой системой визуализации. Система на базе персонального компьютера сможет работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. «Онкоробот» будет монтироваться на мобильную платформу (тележку на колесах) либо размещаться на кронштейнах, закрепленных на потолке.

Фото: ЦНИИ РТК

Индустриальным партнером проекта может стать Научно-производственное объединение «Сплав» (входит в «Ростех»). Как пояснил «Известиям» представитель НПО, эта организация участвовала в разработках робототехнических средств доставки микроисточников в ткань опухоли.

В Минобрнауки России «Известиям» сообщили, что ведомство оказывает финансовую поддержку проекту. В министерстве отметили его значимость для повышения эффективности лечения онкозаболеваний и обеспечения безопасности медперсонала (использование робота позволит медикам не находиться рядом с радиоактивным источником во время операций).

В условиях международных санкций проект робота-хирурга позволит решить задачу импортозамещения и снизить затраты медучреждений на импортное оборудование и комплектующие для брахитерапии — их стоимость доходит до 40–50 млн рублей. По предварительным оценкам ЦНИИ РТК, цена серийно выпускаемого робота будет в разы меньше зарубежных аналогов.

По словам разработчиков, некоторые потенциальные заказчики уже проявили интерес к «Онкороботу». Среди них — Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава (ФГБУ НМИРЦ), НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова и Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова. Как рассказали в ЦНИИ РТК, в апреле этого года подписано соглашение с НМИРЦ о сотрудничестве в создании изделий высокотехнологичной медицины.

В Минздраве «Известиям» заявили, что комментировать проект по существу пока преждевременно.

Доктор медицинских наук, руководитель отделения радиотерапии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава РФ Сергей Новиков в беседе с «Известиями» уточнил, что роботизированные системы для брахитерапии с радиоактивным источником низкой мощности разрабатывают также в ряде зарубежных организаций.

— В НИИ онкологии брахитерапия осуществляется с помощью источников высокой мощности дозы. Мы считаем этот вид лечения более перспективным как с точки зрения эффективности, так и безопасности больных, — пояснил он. — Для брахитерапии источниками высокой мощности подобные системы, с нашей точки зрения, не имеют большого значения.

ЦНИИ РТК (г. Санкт-Петербург) — один из крупнейших научных центров России, специализирующийся на разработке и создании технических средств робототехники и технической кибернетики космического, воздушного, наземного и морского базирования.