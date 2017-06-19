Банк России отозвал с 19 июня 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Фидбэк».

Как следует из сообщения ЦБ РФ, бизнес кредитной организации практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. Регулятор также уличил РНКО в уклонении от мероприятий, предусмотренных законодательством в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов.

Также, подчеркнули в Банке России, кредитная организация регулярно проводила операции, не отражая их в бухгалтерском учете организации и ее отчетности.