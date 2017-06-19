В Московском зоопарке родился 90-килограммовый слоненок
В столичном зоопарке появился на свет детеныш азиатского слона, при рождении малыш весил около 90 килограммов.
Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, новорожденный слоненок уже достаточно окреп, посетители в скором времени смогут его увидеть в вольере «Слоны».
В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что малыш очень любопытный и любит играть.
«Любимая его забава — хоботом приподнять палки или разбросать траву», — отметили в пресс-службе.
В сообщении на сайте столичного градоначальника отмечается, что пока слоненок большую часть времени проводит с мамой-слонихой. Детеныш ест через каждые полтора часа и пока питается исключительно материнским молоком. На взрослую пищу слоненок перейдет только к двум — трем годам.