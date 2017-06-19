Российский экипаж теплохода «Анатолий Торчинов», порядка двух месяцев находящийся в китайском порту Шидао, обратился к Международной федерации транспортников (МФТ) с просьбой о помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате, передают РИА Новости со ссылкой на сообщение инспектора МФТ во Владивостоке Петра Осичанского.

«Моряки обратились к нам с просьбой помочь в репатриации, однако ситуация осложняется тем, что они не получают зарплату, и также надо сделать так, чтобы не пострадала безопасность судна», - заявил Осичанский.

По данным МФТ, общая задолженность перед моряками составляет 3-4 миллиона рублей. Судовладелец находится в тяжелой финансовой ситуации и уже не в первый раз попадает в поле зрения МФТ по похожему поводу, пояснили в ведомстве.

«Моряки заявляют, что если они получат деньги, то готовы остаться на судне. Сейчас мы решаем эту ситуацию, будем обращаться в следствие», — добавил инспектор МФТ.