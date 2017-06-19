Совет мусульман Великобритании назвал лондонскую атаку вопиющим проявлением исламофобии.

По информации агентства ТАСС, лидер организации Харун Хан прокомментировал трагическое происшествие и охарактеризовал его как теракт.

«За последние недели и месяцы мусульманам пришлось вытерпеть много инцидентов исламофобии, и нынешний — ее самое вопиющее проявление», - сказал генеральный секретарь совета и осудил произошедшее.

Напомним, на северо-востоке Лондона фургон наехал на скопление пешеходов рядом с мечетью. Верующие выходили после ночного богослужения. Масс-медиа сообщают, что более 10 человек пострадали.