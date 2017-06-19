В нижнюю палату французского парламента в результате прошедших в воскресенье выборов избраны 223 женщины, передают парижские СМИ. Такое число представительниц прекрасного пола в парламенте является рекордом для страны.

Депутаты-женщины составят 38,65% депутатов Национального собрания, в котором всего 577 мест. В предыдущем созыве Нацсобрания было представлено 155 женщин.

По окончательным данным МВД Великобритании, по итогам выборов депутатов Национального собрания большинство получили кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика», завоевав 308 мандатов из 577. Еще 42 мандата в нижней палате парламента получила союзная партия «Демократичесое движение».