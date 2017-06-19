Огнем как минимум 19 пожаров на Дальнем Востоке за сутки уничтожены более 1,5 тыс. гектаров леса.

Об этом заявил департамент лесного хозяйства по региону.

«В минувшие сутки в округе возникло четыре новых лесных пожара, с учетом ранее возникших возгораний действовало 19 очагов, из них 13 в Якутии», – цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом отмечается, что большинство пожаров пришлось на Якутию. Пока удалось ликвидировать лишь три очага возгорания.