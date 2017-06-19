Жители России обогнали граждан Соединенных штатов по частоте использования платежной системы Apple Pay, которая стала доступна российским пользователям с осени 2016 года.

По словам директора по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в России Михаила Федосеева, американская система расчетов стремительно набирает популярность. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в сентябре 2016 года лидерами по использованию «яблочной» платежной системы были США, Великобритания и Китай, но уже в январе 2017 года, когда Apple Pay была доступна в России около 3 месяцев, общая сумма операция на российской территории стала выше, чем в США.

По мнению специалистов, популярность платежей через телефон объясняется тем, что банковские карты не столь надежно защищены от мошеннических действий.