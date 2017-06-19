Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась в 1,5 раза на прошедшие выходные — до 9,5 тысячи гектаров. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на министерство природных ресурсов Забайкальского края.

За сутки удалось ликвидировать пять пожаров.

«По состоянию на 08:00 19 июня, на территории лесного фонда Забайкальского края действует один лесной пожар в Акшинском районе близ населенного пункта Нарасун на общей площади 1750 гектаров. Кроме того, четыре лесных пожара в Красночикойском, Кыринском, Петровск-Забайкальском и Хилокском районах близ населенных пунктов Шонуй, Ульхун-Партия, Петровск-Забайкальский, Хушенга локализованы на общей площади 7765 гектаров», — говорится в сообщении ведомства.

Для ликвидации пожара задействована 31 единица техники.