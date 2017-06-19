Дождливая и теплая погода с температурой в 20-23 градуса ожидается в понедельник, 19 июня в Москве и Подмосковье.

Об этом заявили в Росгидромете.

«Днем будет пасмурно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах прогремит гроза», – цитирует сообщение синоптиков ТАСС.

Ночью температура упадет до 11-13 градусов, по области до 8 градусов. Во вторник ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов.