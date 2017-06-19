Очевидец наезда на людей в Лондоне назвал произошедшее «терактом»
Очевидец наезда фургона на людей в Лондоне Мохаммед Абдулла назвал произошедший инцидент «террористической атакой», сообщает Sky News.
По его словам, фургон умышленно протаранил прохожих, которые возвращались по домам после молитвы в мечети.
«Он выехал на автобусную полосу и резко повернул налево прямо в людей», — сказал Мохаммед Абдулла.
Также он отметил, что из фургона выбежало три человека, двое из которых скрылись, а третий оставался на месте происшествия до приезда полиции.
«Я видел шесть или семь человек, лежащих на земле. Большинство из них были мужчинами», — отметил очевидец.
Ранее арендованный фургон врезался в толпу на улице Севен Систерс, недалеко от мечети. По неподтвержденным данным, два человека погибли, не менее 10 ранены.