Очевидец наезда фургона на людей в Лондоне Мохаммед Абдулла назвал произошедший инцидент «террористической атакой», сообщает Sky News.

По его словам, фургон умышленно протаранил прохожих, которые возвращались по домам после молитвы в мечети.

«Он выехал на автобусную полосу и резко повернул налево прямо в людей», — сказал Мохаммед Абдулла.

Также он отметил, что из фургона выбежало три человека, двое из которых скрылись, а третий оставался на месте происшествия до приезда полиции.

«Я видел шесть или семь человек, лежащих на земле. Большинство из них были мужчинами», — отметил очевидец.

Ранее арендованный фургон врезался в толпу на улице Севен Систерс, недалеко от мечети. По неподтвержденным данным, два человека погибли, не менее 10 ранены.