Один человек погиб в результате инцидента у мечети на улице Cевен Cистерс. Об этом сообщила полиция Лондона в микроблоге в Twitter.

«Один человек погиб. Отряд по борьбе с терроризмом ведет расследование», — говорится в сообщении.

Из заявления полиции следует, что восемь человек были ранены в результате нападения. Двое человек получили помощь на месте инцидента.

«На данном этапе сообщений о пострадавших, получивших ножевые ранения, не поступало», — говорится в заявлении полиции Лондона.

Водитель фургона, мужчина 48-ми лет, был задержан гражданами и затем передан полиции. Его отправили в больницу из предосторожности, как только его выпишут, он будет передан правоохранительным органам. Также будет проверено его психическое состояние.

Расследование инцидента проводится отрядом по борьбе с терроризмом.

LATEST on #SevenSisters Road #FinsburyPark incident. One person has died. Counter Terrorism Command investigating. https://t.co/S5whFriU3Z pic.twitter.com/PKHfgCI345