Антитеррористический отряд привлечен к расследованию инцидента в Лондоне
Отряд полиции по борьбе с терроризмом присоединился к расследованию инцидента возле мечети в Лондоне. Об этом пишет газета The Guardian.
Происшествие пока не расценивают как теракт.
Ранее фургон врезался в толпу на улице Севен Систерс, после чего из машины выбежал человек, с ножом и напал на пешеходов. Водитель транспортного средства был задержан. По неподтвержденным данным, есть двое погибших и не менее 10 человек пострадали.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в курсе произошедшего. Она выразила соболезнования пострадавшим и их близким в результате инцидента.