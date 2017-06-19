Лидер британской партии лейбористов Джереми Корбин шокирован произошедший атакой на пешеходов возле мечети в Лондоне. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я полностью шокирован инцидентом в Финсбери Парк этим вечером. <…> Мои мысли со всеми, кого затронуло это ужасное событие», — говорится в сообщении.

I'm totally shocked at the incident at Finsbury Park tonight. pic.twitter.com/1ffKijNs73 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 19, 2017

Напомним, арендованный фургон врезался в толпу на улице Севен Систерс, недалеко от мечети. По неподтвержденным данным, два человека погибли, не менее 10 ранены. Один из нападавших был задержан полицией.