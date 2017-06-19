Бывший сотрудник Приморского океанариума во Владивостоке Роман Фадеев, который написал в Facebook о проблемах в работе комплекса в связи со смертью двух дельфинов и сивуча, по решению суда частично исправил пост.

«По решению суда, поставившего точку в деле о защите чести и достоинства Приморского океанариума, я, Фадеев Роман Анатольевич, удаляю фразу «Это они покупают рыбу, которую приходится выкидывать, потому что она не подходит для питания зверей». И публикую об этом этот пост», — написал Фадеев в Facebook.

Напомним, что директор океанариума назвал эту информацию недостоверной. Позже национальный центр морской биологии (ННЦМБ ДВО РАН) подал иск к Фадееву о защите репутации Приморского океанариума (филиал ННЦМБ ДВО РАН).