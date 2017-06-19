Россия заинтересована в сотрудничестве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и с Новым банком развития (НБР, создан странами-членами БРИКС). Об этом заявил глава Мифина РФ Антон Силуанов, выступая на открытии седьмого министерского финансового диалога России и Китая.

«Мы готовы активно рассматривать совместные проекты этих банков (АБИИ и НБР) на территории наших стран. Нас интересует и активизация работы этих финансовых институтов непосредственно в России», — цитирует министра ТАСС.

Силуанов добавил, что российская сторона уже подготовила несколько предложений, интересных для акционеров банка.