Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора проверит в порту Находки компании, занимающиеся погрузкой судов из-за жалоб на угольную пыль.

Об этом заявили в самом ведомстве.

«Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора во исполнение поручения Правительства России организована работа по проведению внеплановых комплексных проверок в отношении морских портов», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Проверка была инициирована после жалобы президенту РФ Владимиру Путину мальчика Андрея из Находки.