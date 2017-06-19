Болельщики сборной Италии забросали вратаря Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми долларами, сообщает «Спорт-Экспресс».

Акция прошла во время матча молодежного чемпионата Европы среди команд не старше 21 года против Дании.

money thrown at Dollarumma pic.twitter.com/oKe9giqOLi — Amro (@ThatBoyAmro) June 18, 2017

Отмечается, что из-за этого встреча была остановлена на несколько минут.

Кроме того, на секторе поклонников итальянской команды был вывешен баннер, на котором написано «Dollarumma».

Таким образом фанаты выразили свое отношение к решению голкипера покинуть «Милан».

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