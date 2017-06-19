Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал недавние события в Сирии, назвав действия США в стране «новым актом войны». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Сбив сирийский Су-22 в небе над Раккой, США осуществили новый акт войны против Сирии. Какая «оборона»?? Ракка — сирийский город, не американский», — говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что международная коалиция во главе с США сбила сирийский Су-22 в районе Ракки.

Позже это подтвердили в самой коалиции, заявив, что сирийский самолет сбрасывал бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии».