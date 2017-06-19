Названы имена семерых погибших членов экипажа американского эсминца Fitzgerald. Об этом сообщила пресс-служба 7-го флота ВМС США.

«Останки семерых моряков, ранее считавшихся пропавшими, были найдены в затопленной жилой части корабля, после того как 18 июня водолазы получили доступ к этим отсекам, поврежденным, когда эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под филиппинским флагом», — говорится в сообщении.

Погибшими считаются Дакота Кайл Ригсби, старшина-артиллерист, старшина 3-го класса Шинго Александр Дугласс, техник эхолокатора 3-го класса Нгок Труонг Уин, старшина-артиллерист 2-го класса Ноэ Эрнандез, старшина группы управления огнем 2-го класса Карлосвиктор Ганзон Сибайан, специалист по личному составу 1-го класса Хавьер Алек Мартин и старшина группы управления огнем 1-го класса Гэри Лео Рем.

Сейчас расследуются обстоятельства случившегося, сообщила пресс-служба.

17 июня американский эсминец столкнулся с торговым судном Филиппин недалеко от берегов Японии. Семь человек погибли, пострадали трое, в том числе командир корабля.