Фургон въехал в толпу людей в Лондоне, место происшествия на улице Севен Систерс оцеплено.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на полицию.

В результате инцидента есть пострадавшие, один человек задержан, сообщает ТАСС.

Кроме того, на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

Напомним, что в начале июня террористы на микроавтобусе врезались в толпу людей на лондонском мосту и устроили резню. Тогда погибли восемь человек, некоторые раненые до сих пор находятся в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).