Американский кинорежиссер Оливер Стоун рассказал, что его сын работает на телеканале RT, но при этом не является «российским агентом», сообщает «Газета.Ru».

«Мой сын работает на RT уже шесть–семь лет, это гораздо раньше, чем появился этот проект [«Интервью с Путиным»]. Я очень горжусь своим сыном, он работает не только там, но и в киноиндустрии», — сказал Стоун в интервью CNN.

При этом Стоун подчеркнул, что в данном случае нет никакой взаимосвязи. «И он не является российским агентом», — добавил режиссер.