Военные инспекторы Украины и США совершат наблюдательный полет над Россией с 19 по 24 июля согласно Договору по открытому небу.

Об этом заявили Министерстве обороны РФ.

«Совместная миссия США и Украины в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнит в период с 19 по 24 июня наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В ведомстве добавили, что все оборудование на самолете прошло международное освидетельствование, в том числе и российскими специалистами, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договоренностями.

Аналогичный полет российских инспекторов над территорией США будет выполнен до 3 июля.