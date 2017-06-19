Яхта «Каталекса» (Katalexa), задержанная в КНДР при переходе с Тайваня, прибыла во Владивосток.

Об этом заявили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ).

«Да, яхта пришла во Владивосток», — цитирует сообщение ТАСС.

«Каталекса» была задержана пограничниками Северной Кореи в Японском море, когда ее перегоняли с Тайваня на остров Русский под Владивостоком.

В КНДР посчитали, что она нарушает государственную границу, но позже инцидент был урегулирован. Пхеньян заявил, что это произошло из-за чрезмерной бдительности рыбаков, принявших яхтсменов за браконьеров.