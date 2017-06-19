Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» получило 300 мест из 577 в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента). Об этом сообщает МВД Франции.

Кандидаты из партии MoDem, возглавляемой нынешним министром юстиции Франции, Франсуа Байру, получили 41 мандат.

Партия «Республиканцы» получила 113 мест в Национальном собрании, Социалистическая партия — 29 мест, «Непокорившаяся Франция» — 17 мест, «Союз демократов и независимых» —16 мест, Коммунистическая партия — 10 мест и «Национальный фронт» — 8 мест.

В настоящий момент эти данные не являются окончательными. Министерство внутренних дел Франции обработало 97% всех бюллетеней.