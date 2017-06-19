В Латвии на базе мозговых центров и исследовательских институтов России, США и Латвии создали платформу для российско-американского диалога, где эксперты и парламентарии смогут обсуждать проблемы между двумя странами.

Координатор платформы с российской стороны Игорь Юргенс рассказал, что первая встреча в рамках латвийского диалога состоится в конце сентября.

«Мы будем разрабатывать и обкатывать идеи, которые могут быть использованы исполнительной властью России и США», — сказал Юргенс «Известиям».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что поддерживает инициативу, однако не уверен в готовности американских коллег к открытому обсуждению.

«Пока сознанием большинства сенаторов и конгрессменов США владеет массовый психоз. Я благодарен тем, кто выступает с такими инициативами, и выражаю готовность с нашей стороны к диалогу, однако испытываю большой скепсис в отношении того, что противоположная сторона также к этому готова», — подчеркнул сенатор.

Подробнее — в материале «Известий»:

Москва и Вашингтон поговорят в Риге