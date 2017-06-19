Приватизация «Совкомфлота» перенесена на осень, хотя ранее предполагалось сделать это в июне.

Такое решение правительство приняло в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой и геополитической ситуацией, сообщил «Известиям» источник на бирже.

«Рынок сильно «штормит», геополитическая ситуация по-прежнему напряжена, иностранные инвесторы осторожничают. В таких условиях не получится выгодно разместить акции компании», — заявил он.

Ранее предполагалось разместить на Московской бирже 25% минус одна акция активов «Совкомфлота». Это должно было стать единственной крупной сделкой по продаже госактивов в этом году.

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Приватизация «Совкомфлота» перенесена на осень