После того американский истребитель международной контртеррористической коалиции сбил сирийский истребитель Су-22, ее представители связались с российскими военными. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на штаб возглавляемой США коалиции.

«Сразу после атаки сирийских сил представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки», — говорится в сообщении.

Ранее в штабе подтвердили, что самолет коалиции сбил сирийский истребитель в районе Ракки.