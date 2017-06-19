Дожди в Курганской области оставили без света около 19 тыс. человек
Непогода в Курганской области стала причиной нарушения электроснабжения, оставившего без света около 19 тыс. человек.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.
«Без электроснабжения остались бытовые потребители в 62 населенных пунктах (около 18,6 тыс. человек). Зафиксирован сбой в движении 4 пассажирских, 3 пригородных и 25 грузовых поездов», — цитирует сообщение РИА Новости.
В ведомстве добавили, что ведутся аварийно-восстановительные работы и принимаются меры по обеспечению электроснабжения на социально значимых объектах.