Непогода в Курганской области стала причиной нарушения электроснабжения, оставившего без света около 19 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители в 62 населенных пунктах (около 18,6 тыс. человек). Зафиксирован сбой в движении 4 пассажирских, 3 пригородных и 25 грузовых поездов», — цитирует сообщение РИА Новости.

В ведомстве добавили, что ведутся аварийно-восстановительные работы и принимаются меры по обеспечению электроснабжения на социально значимых объектах.