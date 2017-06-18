Две подводные лодки типа «Варшавянка» для Тихоокеанского флота заложат на верфях Санкт-Петербурга уже в июле.

Об этом заявил заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

«Одна из главных задач, которые стоят перед «Адмиралтейскими верфями», — выполнение заказа главного командования ВМФ по строительству шести единиц подводных лодок проекта 636.3 для подводных сил Тихоокеанского флота», — цитирует его ТАСС.

Подводные лодки проекта 636.3 («Варшавянка») представляют из себя новейшие дизель-электрические субмарины, способные погружаться на 300 метров и нести крылатые ракеты.