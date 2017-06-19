ВВС международной контртеррористической коалиции, возглавляемой США, подтвердили, что сирийский истребитель был сбит на севере республики, в районе города Ракка. Об этом пишут РИА Новости.

Сирийский Су-22 был сбит истребителем коалиции F/A-18E Super Hornet. По данным штаба коалиции, Су-22 сбрасывал бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии» (СДС).

«В 18:43 по местному времени самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В соответствии с правилами самообороны он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet», — говорится в сообщении.