Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что правительство Колумбии назначило денежную награду за любые сведения об исполнителях теракта в столице страны Боготе.

«Мы решили назначить вознаграждение в размере 100 млн колумбийских песо (36 тыс. долларов) за любую информацию, которая поможет в поиске и задержании ответственных за теракт», — цитирует президента страны ТАСС.

Он сообщил, что на данный момент у розыскной группы есть три версии, касающиеся причин и обстоятельств произошедшего. Однако глава государства не стал уточнять данные сведения, чтобы не нарушить ход расследования.

«Единственными государственными ведомствами, которые имеют право распространять информацию в этом случае, являются Следственный комитет и Национальная полиция», — уточнил Сантос.

17 июня в торговом центре Andino в Боготе произошел взрыв. В результате теракта погибли три человека.