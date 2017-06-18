Международная коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки.

Об этом заявило министерство обороны Сирии.

«Наш самолет сбили сегодня в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В ведомстве добавили, что пилот самолета до сих пор не найден.

Дамаск считает, что нанесение этого удара говорит о координации международной коалиции с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).