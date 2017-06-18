Дамаск: коалиция во главе с США сбила самолет ВВС САР в районе Ракки
Международная коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки.
Об этом заявило министерство обороны Сирии.
«Наш самолет сбили сегодня в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ», — цитирует сообщение «РИА Новости».
В ведомстве добавили, что пилот самолета до сих пор не найден.
Дамаск считает, что нанесение этого удара говорит о координации международной коалиции с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).