По меньшей мере два человека погибли в результате нападения на туристический лагерь в пригороде столицы Мали Бамако. Об этом со ссылкой на министра безопасности страны Салифа Траоре сообщило агентство Франс Пресс.

На данный момент известно, что одной из жертв стала женщина франко-габонского происхождения.

Группа боевиков атаковала днем в воскресенье курорт под названием Лагерь Кангаба в местечке Дугуракоро недалеко от аэропорта столицы Бамако, излюбленном месте отдыха иностранцев. Об этом сообщили представители миссии ООН в стране, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В результате нападения были захвачены заложники.

Чиновник в министерстве безопасности страны отметил, что атаку на туристический лагерь могли осуществить джихадисты.