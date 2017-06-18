Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что низкая явка избирателей на выборах в парламент ослабляет его легитимность, следует из видео, размещенного в ее микроблоге в Twitter.

«Избрание (Эммануэля) Макрона на пост президента республики, похоже, погрузило страну в состояние усталости и безразличия к публичной жизни, что вызывает беспокойство. Значительное количество воздержавшихся от голосования сильно ослабляет легитимность нового состава Национального собрания», — заявила она.

Ле Пен также добавила, что низкая явка на выборах побила новый рекорд.

Лидер «Национального фронта» впервые стала депутатом нижней палаты французского парламента. Она также объявила, что от ее партии в Национальное собрание Франции прошли шесть кандидатов.

Выборы в нижнюю палату французского парламента проходят раз в пять лет.