Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что ее еженедельные брифинги могут соперничать по популярности с передачей «Спокойной ночи, малыши».

Об этом она заявила в эфире в воскресенье, 18 июня.

«Людям нравится. Уже, мне кажется, как «Спокойной ночи» смотрят», — цитирует ее «РИА Новости».

При этом она пожаловалась на свой плотный график, из-за которого ей пришлось пожертвовать своими хобби, «законсервировав» часть из них.