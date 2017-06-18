Все оставшиеся жители аварийного дома на улице Ударной, 35, были переселены в жилье маневренного фонда. Об этом в воскресенье вечером сообщила администрация Пензы.

«В настоящее время первый, второй и третий подъезды расселены и опечатаны», — сообщил замглавы администрации города Юрий Ильин.

О начале проверки законности действий администрации Пензы в отношении аварийного дома № 35 по улице Ударной, у которого в ночь на воскресенье обрушилась стена, накануне заявила прокуратура Пензенской области.

Выяснилось, что дом, который постепенно разрушается начиная с декабря 2016 года, власти города планировали расселить до 2026 года включительно.